Аналитик спрогнозировала, что будет с российскими акциями в апреле

Ожидания были довольно высоки, включая ослабление санкций, что не только оживило бы бизнес и экономику, но и стало бы антиинфляционным драйвером, который приблизил бы момент снижения процентной ставки — рынок бы насытился товарами, а логистика и расчеты стали бы дешевле.