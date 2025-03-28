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Аналитик спрогнозировала, что будет с российскими акциями в апреле

Геополитическая обстановка в марте с одной стороны дала надежду на скорое улучшение экономических факторов, с другой — пока не привело к снятию санкций, которого все ждут. Как будет развиваться ситуация на финансовых рынках в апреле — рассказала Финансам Mail руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Источник: РИА "Новости"

«Переговоры об урегулировании украинского конфликта пока не приносят никакой позитивной конкретики, и рынок реагирует на это фиксацией прибыли», — отметила эксперт.

Ожидания были довольно высоки, включая ослабление санкций, что не только оживило бы бизнес и экономику, но и стало бы антиинфляционным драйвером, который приблизил бы момент снижения процентной ставки — рынок бы насытился товарами, а логистика и расчеты стали бы дешевле.

Наталья Малых
руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»

Заседание Центробанка 21 марта также прошло не так, как многим бы хотелось. «Поэтому, скорее всего, коррекция углубится, и нас ожидает боковик в ближайший месяц в районе 3000−3300 пунктов», — прогнозирует аналитик.

Тенденцию к коррекции может поддержать укрепившийся рубль, который ограничивает доходы экспортеров, доминирующие в индексе Мосбиржи.

В последнее время нефтегазовый сектор отставал от индекса из-за снижения рублевых цен на нефть, создавая предпосылки для пересмотра прогноза по прибыли и дивидендам за 2025 год. Мы может пересмотреть их умеренно вниз.

Индекс в моменте вполне может закрыть «гэп» от 13 февраля и направиться в район 3000 пунктов на фоне несбывшихся надежд по ставке и переговорам. Этим откатом стоит воспользоваться и набрать среднесрочный портфель с расчетом на разворот денежно-кредитной политики ЦБ в России — это станет сильным фактором роста акций.

«Есть ощущение, что наступил переломный момент, а реальные процентные ставки уже достигли ощутимой высоты, и появились ожидания понижения ставки ранее, чем предполагает большинство — что это может случиться уже в апреле, а не летом», — отмечает Наталья Белых.

Как говорится, «прилив поднимает все лодки», и на это откликнется весь рынок, и потом, по мере смягчения ДКП и истекания сроков депозитов, капитал будет мигрировать с рынка долга на рынок акций, а эмитенты будут рефинансировать кредиты под меньший процент.

Далее спрос на акции будет поддерживаться покупками акций под дивиденды. Отчеты за 2024 год уже представили многие крупные компании, разве что по Газпрому (вес в индексе почти 14%) мы ожидаем в конце апреля. Остались также НЛМК, АФК «Система», «ФСК-Россети».

«Взвешенную дивидендную доходность по индексу Мосбиржи на следующие 12 месяцев мы оцениваем сейчас в 7,6%, но есть кандидаты и поинтереснее — КЦ ИКС 5 (18,2%), “Сургутнефтегаз” (ап 18%), МТС (14,8%), “Россети Ленэнерго” (ап 13,9%), “Татнефть” (ап 12,9%), “Лукойл” (12,7%)», — добавила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».