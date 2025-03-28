Аналитик спрогнозировала, что будет с российскими акциями в апреле

«Переговоры об урегулировании украинского конфликта пока не приносят никакой позитивной конкретики, и рынок реагирует на это фиксацией прибыли», — отметила эксперт.
Ожидания были довольно высоки, включая ослабление санкций, что не только оживило бы бизнес и экономику, но и стало бы антиинфляционным драйвером, который приблизил бы момент снижения процентной ставки — рынок бы насытился товарами, а логистика и расчеты стали бы дешевле.
Заседание Центробанка 21 марта также прошло не так, как многим бы хотелось. «Поэтому, скорее всего, коррекция углубится, и нас ожидает боковик в ближайший месяц в районе 3000−3300 пунктов», — прогнозирует аналитик.
Тенденцию к коррекции может поддержать укрепившийся рубль, который ограничивает доходы экспортеров, доминирующие в индексе Мосбиржи.
В последнее время нефтегазовый сектор отставал от индекса из-за снижения рублевых цен на нефть, создавая предпосылки для пересмотра прогноза по прибыли и дивидендам за 2025 год. Мы может пересмотреть их умеренно вниз.
Индекс в моменте вполне может закрыть «гэп» от 13 февраля и направиться в район 3000 пунктов на фоне несбывшихся надежд по ставке и переговорам. Этим откатом стоит воспользоваться и набрать среднесрочный портфель с расчетом на разворот денежно-кредитной политики ЦБ в России — это станет сильным фактором роста акций.
«Есть ощущение, что наступил переломный момент, а реальные процентные ставки уже достигли ощутимой высоты, и появились ожидания понижения ставки ранее, чем предполагает большинство — что это может случиться уже в апреле, а не летом», — отмечает Наталья Белых.
Как говорится, «прилив поднимает все лодки», и на это откликнется весь рынок, и потом, по мере смягчения ДКП и истекания сроков депозитов, капитал будет мигрировать с рынка долга на рынок акций, а эмитенты будут рефинансировать кредиты под меньший процент.
«Взвешенную дивидендную доходность по индексу Мосбиржи на следующие 12 месяцев мы оцениваем сейчас в 7,6%, но есть кандидаты и поинтереснее — КЦ ИКС 5 (18,2%), “Сургутнефтегаз” (ап 18%), МТС (14,8%), “Россети Ленэнерго” (ап 13,9%), “Татнефть” (ап 12,9%), “Лукойл” (12,7%)», — добавила она.
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