AFP: ЕС планирует сократить импорт сельхозпродукции с Украины

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия планирует сократить импорт поставляемого с Украины сахара из-за жалоб европейских фермеров и обвала цен на рынке. В публикации не уточнялось, на сколько именно ЕС сократит импорт, однако утверждалось, что он будет «значительно ниже текущего уровня». Агентство также сообщало со ссылкой на Хансена, что ЕК рассмотрит правила импорта и других украинских продуктов, включая зерно, однако тогда он не привел каких-либо подробностей.