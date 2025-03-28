AFP: ЕС планирует сократить импорт сельхозпродукции с Украины

«Импортные квоты не останутся прежними. Так что импорта действительно будет меньше», — приводит его слова агентство.
Не уточняется, какие именно товары подпадут под сокращение и насколько сильно снизится импорт.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия планирует сократить импорт поставляемого с Украины сахара из-за жалоб европейских фермеров и обвала цен на рынке. В публикации не уточнялось, на сколько именно ЕС сократит импорт, однако утверждалось, что он будет «значительно ниже текущего уровня». Агентство также сообщало со ссылкой на Хансена, что ЕК рассмотрит правила импорта и других украинских продуктов, включая зерно, однако тогда он не привел каких-либо подробностей.
В июне 2022 года ЕК предоставила Украине свободный доступ на свои сельскохозяйственные рынки, отменив ввозные пошлины, но протесты местных фермеров заставили сократить эту поддержку. Протестующие утверждают, что импорт дешевых продуктов дезорганизовал аграрный сектор ЕС.