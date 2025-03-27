ЦБ: рано говорить о достаточном снижении инфляционных ожиданий для смягчения ДКП

Как сообщал Банк России, инфляционные ожидания россиян в марте резко снизились до 12,9% с 13,7% в феврале. В январе этот показатель составлял 14%, в декабре 2024 года — 13,9%, ноябре и октябре — 13,4%, а в сентябре — 12,5%. При этом наблюдаемая инфляция в марте сохранилась на февральских уровнях в 16,5%. Наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, в марте также не изменилась с февральских 13,6%, а среди не имеющих накоплений — выросла до 18,8% с 18,4% в феврале.