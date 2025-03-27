ВТБ получил 77,5 млрд рублей чистой прибыли за январь-февраль

В то же время объем клиентских средств в управлении организации показал снижение на 1,6% с начала года, составив 26,5 трлн рублей. Данная информация была опубликована в отчетности кредитного учреждения, подготовленной по стандартам МСФО.
По данным на 28 февраля, общий объем кредитного портфеля без учета резервов вырос на 0,5% с начала года, достигнув отметки в 23,9 трлн рублей. При этом кредитование юридических лиц за первые два месяца текущего года увеличилось на 1,5%, достигнув 16,2 трлн рублей. В то же время объем розничного кредитования снизился на 1,6%, составив 7,7 трлн рублей к концу февраля.
Чистый операционный доход до формирования резервов за два месяца показал значительный рост, увеличившись на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 197,7 млрд рублей. Однако чистый процентный доход сократился на 72,4%, опустившись до 29,6 млрд рублей. Напротив, чистый комиссионный доход продемонстрировал существенный прирост в 51,5% и достиг 50,6 млрд рублей.
«На фоне давления на чистую процентную маржу и нормализацию стоимости риска поддержку прибыльности оказали результаты от операций с ценными бумагами, сильный рост комиссионных доходов и снижение темпа роста расходов», — привела пресс-служба слова первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.
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