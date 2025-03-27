ВТБ получил 77,5 млрд рублей чистой прибыли за январь-февраль

По данным на 28 февраля, общий объем кредитного портфеля без учета резервов вырос на 0,5% с начала года, достигнув отметки в 23,9 трлн рублей. При этом кредитование юридических лиц за первые два месяца текущего года увеличилось на 1,5%, достигнув 16,2 трлн рублей. В то же время объем розничного кредитования снизился на 1,6%, составив 7,7 трлн рублей к концу февраля.