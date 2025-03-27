WP: средние цены на автомобили в США могут вырасти на $10 тыс. из-за пошлин

4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики и подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. 6 марта Трамп подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. Он указал, что после этой даты послаблений не будет.