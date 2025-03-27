WP: средние цены на автомобили в США могут вырасти на $10 тыс. из-за пошлин

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Вводимые президентом США Дональдом Трампом 25-процентные пошлины на импорт автомобилей могут привести к росту средней стоимости приобретаемых американцами машин с $50 тыс. до $60 тыс., что еще сильнее «ударит» по потребителям на фоне ускоряющейся инфляции в 3%. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на отраслевых экспертов.
«Вводимые пошлины приведут к удорожанию производства и сбыта автомобилей в США, что в конечном счете повлечет за собой рост цен, сокращение потребительских возможностей и числа рабочих мест на производствах в США», — считает генеральный директор ассоциации производителей Autos Drive America Дженнифер Сафавиан.
Эксперты указывают, что стремление Трампа за счет вводимых пошлин заставить автопроизводителей перенести свои заводы в США может не дать желаемого результата, так как американские компании десятилетиями выстраивали сложные цепочки поставок, завязанные на Мексику, Канаду и другие страны. Переустройство сложившихся производственных схем займет годы и обойдется производителям в миллиарды долларов, эти расходы также частично лягут на плечи потребителей в США. В общей сложности, согласно официальной статистике, объем импорта автомобилей и комплектующих в 2024 году составил $474,3 млрд.
По мнению специалистов, пошлины создают политические риски для Трампа и Республиканской партии США, так как в краткосрочной перспективе жители страны прежде всего будут наблюдать рост цен на автомобили, а не расширение числа рабочих мест на американских автозаводах. Тем более что современное производство в сравнении с 1990-ми годами, когда компании из США начинали активно выводить заводы в другие страны, требует гораздо меньше людей из-за высокой степени автоматизации.
26 марта Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. Ранее действовавшие пошлины в размере 2,5% также должны сохраниться, из-за чего новая тарифная ставка будет составлять 27,5%.
4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики и подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. 6 марта Трамп подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. Он указал, что после этой даты послаблений не будет.