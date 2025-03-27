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Wildberries требует 42 млрд рублей от компании «ВБ девелопмент» Бакальчука

Маркетплейс обнаружил, что компания оказалась в должниках по более чем 60 договорам, пишут «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: wildberries

Компания Wildberries (ООО «Вайлдберриз») инициировала судебное разбирательство против «ВБ девелопмент», контроль над которым, по ее утверждению, осуществляет Владислав Бакальчук. В Арбитражный суд Москвы был подан иск о взыскании задолженности в размере 42 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса, передают «Ведомости».

Согласно позиции Wildberries, из компании «ВБ девелопмент» по указанию Бакальчука были выведены значительные денежные средства, которые направлялись на финансирование строительства логистических объектов маркетплейса. В компании утверждают, что задолженность зафиксирована по более чем 60 договорам, предусматривавшим выполнение функций технического заказчика.

«Договорами предусмотрено предоставление ежемесячных отчетов с подтверждающими документами, однако “ВБ девелопмент” так и не предоставило никаких документов, подтверждающих целевое использование финансирования и выполнение работ в ответ на запрос Wildberries», — сообщили в пресс-службе компании.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».