Wildberries требует 42 млрд рублей от компании «ВБ девелопмент» Бакальчука

Компания Wildberries (ООО «Вайлдберриз») инициировала судебное разбирательство против «ВБ девелопмент», контроль над которым, по ее утверждению, осуществляет Владислав Бакальчук. В Арбитражный суд Москвы был подан иск о взыскании задолженности в размере 42 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса, передают «Ведомости».