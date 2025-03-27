В ВТБ назвали 2025 год потерянным для рыночной ипотеки

«2025 год потерян для рыночной ипотеки в силу того, что ставки все равно останутся по нашему прогнозу высокими. Как ни странно, на ставки по ипотеке ключевая ставка будет играть меньшую роль… аргументация снижения связана с тем, что это длинный продукт, и там динамика долгосрочных ставок ОФЗ будет иметь принципиальное значение. Если будет устойчивое дальнейшее снижение ставок длинных ОФЗ, по сроку сопоставимых с поведенческим сроком по ипотеке у балансов банков, мы увидим это снижение, даже если ничего не изменится в ДКП», — считает Пьянов.