В ВТБ назвали 2025 год потерянным для рыночной ипотеки

«2025 год потерян для рыночной ипотеки в силу того, что ставки все равно останутся по нашему прогнозу высокими. Как ни странно, на ставки по ипотеке ключевая ставка будет играть меньшую роль… аргументация снижения связана с тем, что это длинный продукт, и там динамика долгосрочных ставок ОФЗ будет иметь принципиальное значение. Если будет устойчивое дальнейшее снижение ставок длинных ОФЗ, по сроку сопоставимых с поведенческим сроком по ипотеке у балансов банков, мы увидим это снижение, даже если ничего не изменится в ДКП», — считает Пьянов.
Первый зампред правления ВТБ также предположил, что смягчение ДКП и снижение ставок по ипотеке не поможет восстановить спрос на рыночную ипотеку в ближайшее время — этого будет недостаточно.
При этом Пьянов перечислил факторы, которые могут способствовать снижению ставок по депозитам.
«Я допускаю 50−100 базисных пунктов дальнейшего снижения постепенного. Факторы, которые могут способствовать этому, это изменение сигналов — то есть ставка может не поменяться на следующих заседаниях, например, на апрельских, но сигнал может быть смягчен, это явно будет триггером для дальнейшего снижения ставок по депозитам. Уменьшение доходности длинных концов ОФЗ тоже может являться таким фактором. И динамика кредитного портфеля будет тоже определять, нужна ли банкам эта ликвидность или нет», — сказал он.