Nikoliers: восемь новых брендов вышло на рынок РФ с начала года

«Несмотря на то, что в этом году заявлено меньше открытий как иностранных, так и отечественных брендов, незначительное замедление активности ретейлеров правильнее охарактеризовать, скорее, корректировкой. Поскольку наиболее привлекательные площади после ушедших международных игроков были заняты еще в 2023 году, то темп выхода на рынок новых брендов, начиная с прошлого года стал снижаться, этот тренд продолжится и в этом году. Низкий уровень вакансии и нехватка качественных площадей также замедляют экспансию ретейлеров. В то же время лидирует доля начинающих игроков по сравнению с брендами от крупных ретейлеров, что характеризует рынок как привлекательный и перспективный», — отмечает партнер Nikoliers Анна Никандрова.