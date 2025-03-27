В России набирают популярность онлайн-чаевые в сегменте АЗС

Средний чек, по данным аналитиков, в сегменте АЗС достиг 80 рублей. Лидером по среднему чеку в первом квартале 2026 года стали бани — средняя сумма чаевых в этом сегменте в первом квартале 2025 года составила 6 300 рублей. Также высокий показатель у караоке — 1800 рублей. В категории салонов красоты средняя сумма составляет 727 рублей, в кальянных — 477 рублей, в отелях — 471 рубль и в ресторанах — 450 рублей.