В КНР заявили, что дополнительные тарифы США разрушают мировую систему торговли

«Соответствующая практика Вашингтона нарушает нормы ВТО, наносит ущерб основанной на правилах многосторонней системе торговли, подрывая общие интересы народов всех стран мира и не способствует решению внутренних проблем США», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.
Дипломат также подчеркнул, что «в торговых и тарифных войнах не бывает победителей, а благосостояние страны не может быть достигнуто за счет введения дополнительных тарифов».
26 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны.
4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики и подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. 6 марта Трамп подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. Он указал, что после этой даты подобных послаблений не будет.