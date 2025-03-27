Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КНР заявили, что дополнительные тарифы США разрушают мировую систему торговли

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что «в торговых и тарифных войнах не бывает победителей, а благосостояние страны не может быть достигнуто за счет введения дополнительных тарифов».

Источник: Freepik

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Практика правительства Соединенных Штатов по введению дополнительных тарифов идет вразрез с нормами ВТО и наносит ущерб мировой системе торговли. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Соответствующая практика Вашингтона нарушает нормы ВТО, наносит ущерб основанной на правилах многосторонней системе торговли, подрывая общие интересы народов всех стран мира и не способствует решению внутренних проблем США», — отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат также подчеркнул, что «в торговых и тарифных войнах не бывает победителей, а благосостояние страны не может быть достигнуто за счет введения дополнительных тарифов».

26 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны.

4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики и подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. 6 марта Трамп подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. Он указал, что после этой даты подобных послаблений не будет.