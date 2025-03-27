В ГД предлагают смягчить критерии поддержки среднему бизнесу в санаторно-курортной сфере

Сейчас установлены следующие предельные значения показателей, используемые для отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов МСП: по размеру дохода от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год — до 120 млн рублей для микропредприятий, до 800 млн рублей для малых предприятий, до 2 млрд рублей для средних предприятий; по размеру среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год — до 15 человек для микропредприятий, до 100 человек для малых предприятий, до 250 человек для средних предприятий.