В ГД предлагают смягчить критерии поддержки среднему бизнесу в санаторно-курортной сфере

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Дмитрий Лоцманов и ряд других депутатов от «Единой России» подготовили законопроект, которым предлагается смягчить один из критериев получения господдержки для предприятий среднего бизнеса в санаторно-курортной сфере — позволить им иметь в штате больше работников, чем предписано нормами о получении такой поддержки, что продиктовано спецификой деятельности предприятий. (копия документа есть в распоряжении ТАСС).
«Законопроект разработан для оказания поддержки организациям санаторно-курортной сферы, высокая штатная численность работников которых (в особенности медицинских работников) при невысоком доходе не позволяет им относиться к категории субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) и участвовать в программах поддержки», — указывают авторы документа.
Сейчас установлены следующие предельные значения показателей, используемые для отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов МСП: по размеру дохода от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год — до 120 млн рублей для микропредприятий, до 800 млн рублей для малых предприятий, до 2 млрд рублей для средних предприятий; по размеру среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год — до 15 человек для микропредприятий, до 100 человек для малых предприятий, до 250 человек для средних предприятий.
При этом для средних предприятий отдельных отраслей существуют исключения по предельной численности работников: это средние предприятия в сфере легкой промышленности и в сфере общественного питания.
Законопроектом предлагается установить исключение по предельному значению среднесписочной численности работников в размере 1 500 человек (по аналогии со средними предприятиями сферы общественного питания) для средних предприятий, которые осуществляют в качестве основного вида деятельности предпринимательскую деятельность в санаторно-курортной сфере.
«Принятие законопроекта позволит санаторно-курортным организациям пользоваться поддержкой, оказываемой субъектам МСП, в том числе даст дополнительные возможности для сохранения занятости в отрасли, а также для увеличения объемов реализации санаторно-курортных путевок за счет участия организаций в тендерных закупках — конкурсах и электронных аукционах», — говорится в пояснительной записке. Принятие документа также позволит санаторно-курортным организациям, которые получат статус средних предприятий, претендовать на широкий спектр региональных мер поддержки, считают авторы законопроекта.
Как сообщил Кузнецов, законопроект направлен в правительство для получения отзыва.