В ФАС назвали стабильными цены на нефтепродукты в РФ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ситуация в России с ценами на нефтепродукты стабильна, все потребности в топливе, особенно для сельского хозяйства, удовлетворяются. Об этом сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев.
«Сейчас ценовая конъюнктура рынка нефтепродуктов стабильная, — сказал он. — Объемов и запасов достаточно, все потребности потребителей, особенно сельхозпроизводителей, удовлетворяются».
Королев также отметил, что, по мнению ФАС, графики ремонта НПЗ можно было бы синхронизировать с посевной.
При этом замглавы ФАС обратил внимание на рост биржевой цены на дизельное топливо. По его словам, в последний раз она находилась на текущих уровнях в 2021 года. «Объективных факторов изменения цен на дизель, кроме инфляционных, сейчас нет», — добавил он.
Отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас изменение диапазона цены отклонения для топливного демпфера, замглавы ФАС заявил, что в в службу соответствующие документы пока не поступали. «Обсуждение вопроса изменения демпфера считаем только в той части, что это мера направлена на предотвращение будущих возможных рисков», — заключил он.