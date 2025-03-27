В ФАС назвали стабильными цены на нефтепродукты в РФ

При этом замглавы ФАС обратил внимание на рост биржевой цены на дизельное топливо. По его словам, в последний раз она находилась на текущих уровнях в 2021 года. «Объективных факторов изменения цен на дизель, кроме инфляционных, сейчас нет», — добавил он.