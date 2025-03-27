Трамп не исключил смягчения пошлин против Китая для сделки по TikTok

В марте американский лидер говорил, что ведет переговоры с четырьмя потенциальными покупателями TikTok в США и что сделка может состояться уже «скоро». В январе он сообщал об интересе Microsoft к приобретению TikTok, а также не исключал, что купить соцсеть мог бы бизнесмен Илон Маск. Тот отрицал такие планы.