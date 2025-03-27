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СМИ: высшие судебные инстанции решат судьбу уголовного ареста в банкротстве

Позицию Конституционного по данному вопросу запросил Верховный суд, выяснили «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Верховный суд России обратился в Конституционный суд с запросом о разъяснении практики применения уголовных арестов на имущество в контексте дел о банкротстве. Как стало известно «Ведомостям» из материалов картотеки суда, запрос был направлен 20 марта судебной коллегией по экономическим спорам в рамках двух корпоративных дел и одного дела физического лица.

Речь идет об активах должников, которые были арестованы в рамках уголовных производств. Банки, правоохранительные органы и суды ранее отклонили ходатайства о снятии обеспечительных мер, что препятствовало пропорциональному распределению имущества между кредиторами в ходе процедур банкротства.

Юрий Мирзоев, генеральный директор юридической компании «Митра», предполагает, что в случае поддержки позиции Верховного суда Конституционным судом может сформироваться единообразная практика, которая упростит снятие арестов в процедурах банкротства. Мирзоев подчеркивает, что арестованное имущество, если оно не связано непосредственно с преступлением, не должно иметь приоритета перед другими требованиями кредиторов. Это, по его мнению, позволит достичь справедливого баланса между интересами государства и кредиторов.

Итоговое решение Конституционного суда может оказать значительное влияние на правоприменение в сфере корпоративного и частного банкротства.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»