СМИ: высшие судебные инстанции решат судьбу уголовного ареста в банкротстве

Юрий Мирзоев, генеральный директор юридической компании «Митра», предполагает, что в случае поддержки позиции Верховного суда Конституционным судом может сформироваться единообразная практика, которая упростит снятие арестов в процедурах банкротства. Мирзоев подчеркивает, что арестованное имущество, если оно не связано непосредственно с преступлением, не должно иметь приоритета перед другими требованиями кредиторов. Это, по его мнению, позволит достичь справедливого баланса между интересами государства и кредиторов.