Россиянам назвали месяцы, в которые невыгодно строить дом

Эксперт отметил, что стоимость строительных материалов значительно варьируется в зависимости от времени года. Так, с начала года газобетон уже подорожал на 10,2%, а ко второй половине лета, когда традиционно наблюдается пик строительного спроса, его цена может повыситься еще на 14−15%.