Россиянам назвали месяцы, в которые невыгодно строить дом

По его словам, цены на строительство жилья в России могут возрасти на 30−40%, если не учитывать сезонные колебания стоимости строительных материалов и услуг.
Эксперт отметил, что стоимость строительных материалов значительно варьируется в зависимости от времени года. Так, с начала года газобетон уже подорожал на 10,2%, а ко второй половине лета, когда традиционно наблюдается пик строительного спроса, его цена может повыситься еще на 14−15%.
Сильный рост цен, по словам специалиста, характерен для тех материалов, использование которых ограничено погодными условиями или сопровождается высокой стоимостью вне сезона. Например, весной дорожают бетон и услуги по заливке фундамента, летом наибольший рост стоимости наблюдается на пиломатериалы, арматуру и услуги строительных бригад, а осенью состояние рынка влияет на цены утеплителей, кровельных и отделочных материалов.
Кокарев рекомендует приобретать строительные материалы заранее, а именно зимой или ранней весной, когда их стоимость ниже. Аналогичный подход он советует применять при заключении договоров с подрядчиками: формировать договоренности и планы лучше до середины весны, когда строительные компании чаще предлагают скидки для составления сезонного графика работ.
«Самые дорогие месяцы для строительства — лето, особенно июль и август. Зимой же часть материалов можно приобрести дешевле из-за низкого спроса», — подытожил Кокарев.
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