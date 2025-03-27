СП оценила меры господдержки по привлечению инвестиций в проекты техсуверенитета

Однако в результате проверки СП установила отсутствие методик оценки достигнутого уровня развития сквозных технологий и расчета показателей уровня технологического суверенитета по видам экономической деятельности и отдельным видам высокотехнологичной продукции. Счетная палата отметила, что в соответствии с планом первоочередных мероприятий по реализации концепции технологического развития на период до 2030 года утверждение данных методик было намечено на декабрь 2023 года.