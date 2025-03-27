СП оценила меры господдержки по привлечению инвестиций в проекты техсуверенитета

«В настоящее время меры господдержки, направленные на привлечение инвестиций в приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, требуют совершенствования», — отмечается в бюллетене.
Счетная палата пришла к такому выводу по итогам оценки четырех наиболее масштабных мер поддержки кластерной инвестиционной платформы, промышленной ипотеки, а также программ «Проекты развития» и «Комплектующие изделия». При этом также проводился анализ таксономии проектов технологического суверенитета как основного механизма регуляторной поддержки в этой сфере.
«Рассмотренные механизмы поддержки охватывают большую часть отраслей российской экономики и внедрены в большинстве регионов страны. Среди регионов лидерами внедрения мер поддержки являются Центральный и Приволжский федеральные округа, среди отраслей — обрабатывающие производства (1 213 проектов). Кроме того, установлено положительное влияние программ “Проекты развития” и “Комплектующие изделия” на рост показателей инвестиционной и экономической активности предприятий, использующих эти инструменты», — сообщил на коллегии аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.
Однако в результате проверки СП установила отсутствие методик оценки достигнутого уровня развития сквозных технологий и расчета показателей уровня технологического суверенитета по видам экономической деятельности и отдельным видам высокотехнологичной продукции. Счетная палата отметила, что в соответствии с планом первоочередных мероприятий по реализации концепции технологического развития на период до 2030 года утверждение данных методик было намечено на декабрь 2023 года.
Другие выявленные СП недостатки
Руководитель аппарата Счетной палаты РФ Ильнар Мирсияпов обратил внимание на то, что наименования отдельных кодов в таксономии не соответствуют общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). Некоторые коды ОКПД 2 дублируются и имеют разные наименования товаров, при этом в таксономии есть коды, отсутствующие в классификаторе. «Устранение этих недостатков позволит более широкому спектру российских предприятий воспользоваться инвестиционной поддержкой», — отметил он.
Кроме того, отсутствие переходных ключей между товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и ОКПД 2 не позволяет отслеживать динамику импорта по этим товарам и делать выводы об объемах их замещения российской продукцией.
При этом Счетная плата выяснила, что недостаточная востребованность отдельных мер поддержки во многом обусловлена низким уровнем информированности бизнеса о возможностях ее получения, согласно проведенному СП анализу 43% опрошенных предприятий не знают о механизме таксономии.
Кроме того, СП выяснила, что поддержка оказывается в основном «крепким» предприятиям, у которых стабильное финансовое положение, а «молодые» предприятия, только начинающие деятельность, остаются за бортом получения помощи. Среди барьеров отмечаются недостаточность финансирования региональных мер поддержки и устаревшая нормативная база.
По итогам проведенного анализа Счетная палата направила в правительство ряд рекомендаций: разработать показатели достижения технологического развития и методики их расчета, устранить недостатки таксономии и актуализировать классификатор ОКПД 2 с учетом динамики импорта и объема производства отдельных видов товаров, не включенных в таксономию.