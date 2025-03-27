СМИ: ввод американских пошлин на авто может сокрушить европейский автопром

Эксперты отмечают, что подобный шаг может не только дестабилизировать торговые отношения между США и Евросоюзом, но и усилить напряжённость на фоне существующих экономических вызовов. В Брюсселе пока воздерживаются от жестких комментариев, однако все чаще звучат призывы к выработке стратегии для минимизации негативных последствий.