СМИ: ввод американских пошлин на авто может сокрушить европейский автопром

Такое мнение опубликовало издание Politico, отмечая, что эти меры могут нанести «сокрушительный» ущерб автопрому Евросоюза.
Согласно данным газеты, если тарифы начнут действовать на следующей неделе, как было ранее заявлено, это создаст значительные проблемы для экспортёров автомобилей из Европы. На фоне сокращающихся продаж и усиления конкуренции со стороны более доступных китайских производителей европейские автопроизводители рискуют понести значительные убытки.
Издание подчеркивает, что более 20% европейского автомобильного экспорта приходится на США, что делает это направление ключевым для отрасли.
Особенно сильный эффект новые пошлины могут оказать на экономику Германии, крупнейшего производителя автомобилей в Европе. По данным экспертов, в зоне риска также находятся Италия, Польша и Венгрия, где автопром имеет значительную долю в промышленном секторе.
26 марта Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25%-е пошлины на автомобили, произведённые за пределами США. Ранее президент также упомянул возможность введения дополнительных тарифов, которые, помимо автомобилей, могут затронуть такие категории импорта, как древесина и полупроводники. «Мы нацелены на восстановление справедливости в торговле», — подчеркнул Трамп, объясняя мотивы данного решения.
Эксперты отмечают, что подобный шаг может не только дестабилизировать торговые отношения между США и Евросоюзом, но и усилить напряжённость на фоне существующих экономических вызовов. В Брюсселе пока воздерживаются от жестких комментариев, однако все чаще звучат призывы к выработке стратегии для минимизации негативных последствий.