СФ ратифицировал соглашение с Белоруссией об автомобильных перевозках

Отмечается, что перевозки, предусмотренные соглашением, могут выполняться только перевозчиком, который в соответствии с законодательством своего государства допущен к осуществлению международных автомобильных перевозок. Транспортное средство при этом должно иметь регистрационные и отличительные знаки своего государства. Прицеп и полуприцеп могут иметь регистрационные и отличительные знаки других стран при условии, что грузовой автомобиль, автомобильный тягач и автобус имеют регистрационные и отличительные знаки государства одной из сторон, указано в соглашении.