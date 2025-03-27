Сервис по самозапрету оформления sim-карт может появиться весной 2026 года

О планах запуска сервиса по самозапрету для граждан на оформление sim-карт Григоренко рассказывал в ходе рабочего совещания президента с членами правительства. Тогда вице-премьер обратил внимание на то, что часто мошенники используют sim-карты, которые оформлены на других граждан, при этом оформление идет через персональные данные граждан.