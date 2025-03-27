Сервис по самозапрету оформления sim-карт может появиться весной 2026 года

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сервис по самозапрету для граждан на дистанционное оформление sim-карт может быть запущен на портале «Госуслуги» в марте 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
«Самозапрет на дистанционное оформление sim-карт могут запустить весной 2026 года, ориентировочно в марте», — рассказали в аппарате.
О планах запуска сервиса по самозапрету для граждан на оформление sim-карт Григоренко рассказывал в ходе рабочего совещания президента с членами правительства. Тогда вице-премьер обратил внимание на то, что часто мошенники используют sim-карты, которые оформлены на других граждан, при этом оформление идет через персональные данные граждан.