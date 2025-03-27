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Сервис по самозапрету оформления sim-карт может появиться весной 2026 года

Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко ранее обратил внимание, что часто мошенники используют sim-карты, оформленные на других лиц, при этом оформление идет через персональные данные граждан.

Источник: Freepik

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сервис по самозапрету для граждан на дистанционное оформление sim-карт может быть запущен на портале «Госуслуги» в марте 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Самозапрет на дистанционное оформление sim-карт могут запустить весной 2026 года, ориентировочно в марте», — рассказали в аппарате.

О планах запуска сервиса по самозапрету для граждан на оформление sim-карт Григоренко рассказывал в ходе рабочего совещания президента с членами правительства. Тогда вице-премьер обратил внимание на то, что часто мошенники используют sim-карты, которые оформлены на других граждан, при этом оформление идет через персональные данные граждан.