Сбер: россиянам в 2025 году вернули более 1 млрд рублей со счетов дропов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Гражданам России с начала 2025 года уже возвращено более 1 млрд рублей со счетов мошенников благодаря совместной работе банков и правоохранительных органов, рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Сбер сотрудничает с кредитными организациями и правоохранительными органами для своевременной блокировки денег на счетах дропперов, чтобы они не смогли обналичить украденные у россиян средства. Благодаря совместной работе с начала года со счетов мошенников гражданам России уже возвращено более 1 млрд рублей. Аналогичную сумму удалось вернуть за весь прошлый год», — отметил Кузнецов.
По его словам, Сбер занимается работой по возврату средств со счетов дропов по своей инициативе, вырабатывая механизмы возврата денег.
«Однако банки являются одними из участников всей системы противодействия мошенничеству. В этой системе участвуют и операторы связи, маркетплейсы, МВД и государственные сервисы. Поэтому нужен системный подход к решению проблемы: требуется глубокая проработка законодательного закрепления обязанности по борьбе с дропами для всех банков, вовлечение в эту работу всех заинтересованных организаций и ведомств, а также кардинальная перестройка процессов взаимодействия между всеми участниками», — добавил Кузнецов.