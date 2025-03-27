Россиян предупредили о снижении дохода по вкладам из-за лестничных ставок

«Иногда банки используют лестничную систему начисления процентов. Например, это может выглядеть так — в первые два месяца ставка 24%, в следующие четыре месяца — 18% и затем еще полгода по 15%. Если, например, мы рассчитаем по среднему размеру вклада (579 тыс. рублей за 2024 год), то получим, что доход составит за год примерно 101 тыс. рублей. При размещении среднего вклада под 21% без лестничной системы ставок доход будет равен более 121 тыс. рублей. В рассмотренном примере мы получили на 20 тыс. рублей больше без лестничной ставки. В каждом конкретном случае необходимо осуществлять расчет потенциального дохода и сравнивать предложения: это поможет избежать ловушки лестничного вклада. Причем, думаю, что по мере снижения ставок по вкладам количество предложений по вкладам с лестничными ставками на рынке может увеличиться», — отметил Балынин.