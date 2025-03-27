Россиян предупредили о новой схеме мошенников с криптокошельками

«Мошенники продолжают искать новые способы обхода антифрод систем, используемых банками для проверки и заморозки подозрительных транзакций. Чтобы избежать цифровых следов преступления, чаще стали использовать курьеров для передачи наличных, токенизированные карты и, даже, золото», — сказано в публикации в Telegram.
Как отмечают в МВД, новая схема вывода средств основана на социальной инженерии, криптовалюте и использует возможности функции демонстрации экрана.
В публикации ведомство привело историю потерпевший из Москвы. С ней связались от имени оператора сотовой связи, убедили продиктовать код из СМС сообщения, заблокировали аккаунт на «Госуслугах» и отправили сообщение с поддельным номером техподдержки.
«Далее, по “стандартным” шаблонам, гражданка связалась с техподдержкой, которая направила потерпевшую к сотруднику “департамента по борьбе с мошенниками”. Последний убедил девушку в опасности для всех ее сбережений и, для их сохранности, предложил перевести средства в криптовалюту», — говорится в сообщении.
Чтобы снизить бдительность потерпевшей, злоумышленники не просили совершать никакие переводы. Они рассказали о безопасности криптокошельков и надежной защите сид-фразой — уникальной последовательностью из 12−24 слов.
Суть обмана, поясняет МВД, состояла в том, что под предлогом обеспечения безопасности мошенники убедили девушку при регистрации кошелька в организации, занимающейся обменом криптовалюты, включить демонстрацию экрана на смартфоне.
«Соответственно, получили возможность завладеть всеми средствами, восстановив доступ», — сказано в сообщении.
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