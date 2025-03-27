Россиян предупредили о новой схеме мошенников с криптокошельками

«Далее, по “стандартным” шаблонам, гражданка связалась с техподдержкой, которая направила потерпевшую к сотруднику “департамента по борьбе с мошенниками”. Последний убедил девушку в опасности для всех ее сбережений и, для их сохранности, предложил перевести средства в криптовалюту», — говорится в сообщении.