РФ в январе — феврале снизила трубопроводные поставки газа в Турцию на 3%

Согласно информации Евростата (почти полностью совпадает со статистикой Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции), в феврале Турция импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 2,411 млрд куб. м — минимум с октября 2024 года.
Суммарно в январе — феврале прокачка российского газа в Турцию достигла 5,19 млрд куб. м (-2,8%). Если учитывать также и отгрузки сжиженного природного газа (СПГ, в этом году они пока не осуществлялись), то снижение общих поставок российского газа в Турцию за первые два месяца 2025 года составляет 6,3%.
По итогам 2024 года Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. Совокупные поставки газа из РФ в Турцию с учетом СПГ составили более 21,5 млрд куб. м.
Ранее «Газпром» сообщал, что в феврале был зафиксирован абсолютный рекорд месячного потребления газа в Турции — более 8 млрд куб. м. Также, согласно заявлениям компании Botas, в феврале Турция дважды обновила рекорд суточного потребления газа и достигла показателя в 333,7 млн куб. м. При этом уже в марте, согласно подсчетам ТАСС на основе данных турецкой биржи EPIAS, среднесуточное потребление газа снизилось на четверть по сравнению с февралем — до 215 млн куб. м. В то же время в январе Турция закупила рекордные 2 млрд куб. м СПГ у США.
Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год, общая протяженность — 1 213 км. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.