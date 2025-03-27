РФ в январе — феврале снизила трубопроводные поставки газа в Турцию на 3%

Ранее «Газпром» сообщал, что в феврале был зафиксирован абсолютный рекорд месячного потребления газа в Турции — более 8 млрд куб. м. Также, согласно заявлениям компании Botas, в феврале Турция дважды обновила рекорд суточного потребления газа и достигла показателя в 333,7 млн куб. м. При этом уже в марте, согласно подсчетам ТАСС на основе данных турецкой биржи EPIAS, среднесуточное потребление газа снизилось на четверть по сравнению с февралем — до 215 млн куб. м. В то же время в январе Турция закупила рекордные 2 млрд куб. м СПГ у США.