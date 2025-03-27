Reuters: тарифы США на ввоз автомобилей нарушают условия свободной торговли

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Введение администрацией президента США Дональда Трампа пошлин в размере 25% на автомобили будет противоречить торговому соглашению США, Мексики и Канады (USMCA) и договору о свободной торговле между США и Южной Кореей (KORUS). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов.
26 марта Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны.
Как уточнило агентство Reuters, тарифы распространяются на ключевые автомобильные запчасти, включая двигатели, трансмиссии, элементы силового агрегата, электронику. Пошлины на автозапчасти могут вступить в силу на месяц позже, но не позднее 3 мая, когда будет опубликовано соответствующее уведомление.
4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики и подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. 6 марта Трамп подписал указы об отсрочке до 2 апреля введения 25-процентных импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, которые подпадают под трехстороннее торговое соглашение. Он указал, что после этой даты подобных послаблений не будет.