Reuters узнал, как рынки отреагировали на новые пошлины Трампа

Как передает Reuters, японский индекс Nikkei упал на 1,2%, а южнокорейский KOSPI снизился на 0,9%. Японские и южнокорейские автопроизводители широко представлены на рынке США.
Акции Toyota Motor упали на 4%, Mazda Motor — на 5%, а Subaru — на 6%.
Акции General Motors упали на 8%, а акции Ford и торгуемые в США акции материнской компании Chrysler, Stellantis, упали примерно на 4,5% каждая.
На валютных рынках мексиканское песо и канадский доллар лидировали по потерям, упав на 0,8% и 0,2% соответственно.
Индекс доллара, который измеряет стоимость американской валюты по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,5% за ночь до 104,71, что стало самым высоким показателем за три недели, прежде чем в четверг опуститься до 104,58.
Росту способствовало повышение доходности казначейских облигаций. Доходность эталонных казначейских облигаций осталась на прежнем уровне 4,354%, увеличившись на 5 базисных пунктов за ночь.
Вашингтон намерен ввести пошлины на все автомобили, произведенные за пределами страны. Согласно указу президента, тарифы затронут легковой и грузовой транспорт, произведенный в Канаде, Мексике и Южной Корее, а также в странах Европы — Германии, Италии, Великобритании — и Японии. Тарифы распространяются на ключевые автомобильные запчасти, включая двигатели, трансмиссии, элементы силового агрегата, электронику.
Пошлины на автозапчасти могут вступить в силу на месяц позже, но не позднее 3 мая, когда будет опубликовано соответствующее уведомление.