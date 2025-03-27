ЦБ: большинство домохозяйств в 2022—2024 годах увеличило реальные доходы

Шестой раунд исследования выявил ряд ключевых тенденций за период 2022—2024 годов.
Согласно опубликованным данным, реальные располагаемые доходы возросли у 65% домохозяйств. Более того, заметно увеличилась доля россиян, уверенных в стабильности своего материального положения. Этот показатель отражает позитивные изменения в восприятии гражданами своего финансового благополучия.
Одновременно эксперты отметили увеличение расходов домохозяйств, что сопровождалось ростом числа семей, сформировавших сбережения. Наибольший прирост финансовых активов зафиксирован среди респондентов со средним уровнем дохода, что свидетельствует о существенном укреплении их финансовой устойчивости.
Структура долговой нагрузки за исследуемый период осталась относительно стабильной, однако средний размер задолженности в 2024 году оказался выше, чем в 2022 году. Это связано, в частности, с увеличением доли заемщиков, оформивших крупные кредиты. Кроме того, наблюдалась активность на ипотечном рынке: за новыми жилищными займами чаще обращались домохозяйства, чьи доходы значительно выросли в 2024 году.
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