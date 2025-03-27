ЦБ: большинство домохозяйств в 2022—2024 годах увеличило реальные доходы

Структура долговой нагрузки за исследуемый период осталась относительно стабильной, однако средний размер задолженности в 2024 году оказался выше, чем в 2022 году. Это связано, в частности, с увеличением доли заемщиков, оформивших крупные кредиты. Кроме того, наблюдалась активность на ипотечном рынке: за новыми жилищными займами чаще обращались домохозяйства, чьи доходы значительно выросли в 2024 году.