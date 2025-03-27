Производители просят проиндексировать внутренние цены на удобрения в РФ на 10%

МУРМАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Производители удобрений просят проиндексировать внутренние цены на эту продукцию хотя бы на 10%, заявил глава «Фосагро» Михаил Рыбников на Международном арктическом форуме.
Он напомнил, что Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) в конце прошлого года обратилась к властям с просьбой индексировать внутренние цены. Тогда РАПУ предлагала повысить их на 15%. «Наша просьба об индексации цен на внутреннем рынке вполне обоснована, эти расчеты неоднократно проверялись и Минпромторгом России, и Министерством экономического развития. Соответственно, это общая позиция отрасли, что необходимо пересмотреть предельные цены», — отметил Рыбников. Он подчеркнул, что речь идет именно о предельной цене, с учетом высокой конкурентности рынка удобрений она может быть и ниже.
«Мы очень надеемся, что этот вопрос будет решен положительно, с учетом того, что, если вы посмотрите на индексы инфляции — как общей инфляции в стране, так и продовольственной инфляции — это наши потребители минеральных удобрений, производители агропромышленного комплекса, то там не меньше 10% в год. Учитывая, что прошло 2,5 года (с момента последней индексации цен на удобрения — прим. ТАСС), мы надеемся, что по крайней мере на 10% эти цены будут проиндексированы», — добавил Рыбников.
Предельные цены удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС. В июне 2022 года цены были проиндексированы на 5%, в сентябре — на 5−10%. В 2023 и 2024 годах индексация не проводилась. Сейчас цены заморожены на уровне сентября 2022 года до мая.
Рыбников отметил, что за прошедшие с момента заморозки цен выросли затраты на производство удобрений. «Несколько раз индексировалась цена на природный газ, который является основным сырьем для производства удобрений, индексировалась заработная плата, цены других естественных монополий. Менялась налоговая система, по НДПИ вводились новые ставки, увеличился налог на прибыль, был введен акциз на природный газ для производства аммиака, для минеральных удобрений. Много факторов, которые увеличили себестоимость производства удобрений», — пояснил он.
VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» (МАФ) впервые проходит на территории Мурманской области
ТАСС — информационный партнер МАФ.