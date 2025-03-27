Производители просят проиндексировать внутренние цены на удобрения в РФ на 10%

«Мы очень надеемся, что этот вопрос будет решен положительно, с учетом того, что, если вы посмотрите на индексы инфляции — как общей инфляции в стране, так и продовольственной инфляции — это наши потребители минеральных удобрений, производители агропромышленного комплекса, то там не меньше 10% в год. Учитывая, что прошло 2,5 года (с момента последней индексации цен на удобрения — прим. ТАСС), мы надеемся, что по крайней мере на 10% эти цены будут проиндексированы», — добавил Рыбников.