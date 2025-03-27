Отопительный сезон в Европе затягивается, отбор из ПХГ вновь ускорился

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы вновь ускорился, что откладывает окончательное завершение отопительного сезона в регионе, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Темпы отбора в марте на треть превышают показатели 2024 года.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 25 марта, по данным GIE, составил 201 млн куб. м. Закачка упала до 86 млн куб. м. На фоне высоких темпов расхода газовых запасов в отопительном сезоне, общий объем топлива в ПХГ является лишь шестым максимальным для марта за все время наблюдений — 37,4 млрд куб. м газа.
Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 33,72% (на 11,5 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что в относительном выражении уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и к завершению отопительных сезонов 2010—2011, 2011−2012, 2013−2014, 2015−2016, 2018−2019, 2019−2020 и 2022−2023 годов.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ около 74 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составляет порядка 68,5 млрд куб. м.
Первая половина текущей недели в Европе оказывается теплее предыдущей, но к выходным может произойти небольшое похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале в среднем составила 13%, а в марте — 16%. Средняя цена закупки газа в Европе в феврале текущего года составила около $542 за 1 тыс. куб. м, а в марте — около $469.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в марте идут рекордными темпами для этого месяца. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 58% от максимума.