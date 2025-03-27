Основатель ByteDance возглавил рейтинг богатейших людей Китая с $57,5 млрд

Трамп после инаугурации 20 января подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы в США как минимум на 75 дней (до 5 апреля). Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает. Трамп ранее говорил, что «тепло относится» к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах в ноябре 2024 года. Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в комментарии для ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok в США.