Основатель ByteDance возглавил рейтинг богатейших людей Китая с $57,5 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. 41-летний основатель компании ByteDance (владеет сервисом TikTok) Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая согласно индексу миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaire Index). Состояние бизнесмена, по оценке авторов отчета, достигает $57,5 млрд.
На второй позиции — основатель телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн (также известен как Пони Ма) с $56,6 млрд. Tencent принадлежит популярный в КНР мессенджер WeChat, которым пользуются 1,3 млрд человек. В тройку лидеров также вошел владелец компании, производящей питьевую воду под брендом Nongfu («Нунфу»), 70-летний Чжун Шаньшань. Его состояние оценивается в $54,1 млрд.
Финансовые активы богатейшего человека Азии индийца Мукеша Амбани из-за проблем в бизнесе сократились до $90,9 млрд. В 2024 году его состояние превышало $120 млрд. Сейчас он на 17-й позиции в рейтинге самых богатых людей планеты, на вершине которого Илон Маск ($336 млрд). Чжан Имин, Ма Хуатэн и Чжун Шаньшань занимают в этом списке 24-ю, 25-ю и 26-ю позиции соответственно.
Ситуация с TikTok в США, как отмечает агентство Bloomberg, остается неясной. Американский президент Дональд Трамп допустил возможность снижения пошлин на товары КНР в случае одобрения Пекином продажи этой социальной сети, что позволит продолжить ее работу в США.
Положение TikTok
Трамп после инаугурации 20 января подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку этой платформы в США как минимум на 75 дней (до 5 апреля). Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает. Трамп ранее говорил, что «тепло относится» к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах в ноябре 2024 года. Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в комментарии для ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok в США.
46-й президент США Джо Байден в 2024 году подписал закон, вынуждающий китайскую корпорацию ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории США до 19 января этого года. По данным телекомпании CNBC, администрация США подбирает потенциальных претендентов на покупку 50% акций TikTok.