Опрос показал, сколько зарабатывают фрилансеры в РФ

При этом только четверть (26%) опрошенных фрилансеров знают, как формируется пенсия у самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Остальные представляют это в общих чертах (32%) или ничего не знают об этом (42%). Однако почти половина работающих на себя формирует долгосрочные сбережения (49%).