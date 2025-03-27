Объем рынка рекламы в РФ в 2024 году вырос на 24%

При этом российский рынок маркетинговых коммуникаций в 2024 году превысил сумму в 2,1 трлн рублей, что примерно на четверть больше, чем год назад. «Если высокие цифры роста рекламного рынка в 2023 году в какой-то степени можно было объяснять относительно низкой базой предыдущего кризисного 2022 года, то динамика в +24% в прошедшем году к очень успешному 2023 году не только порадовала всех нас, но отчасти удивила многих экспертов, дававших существенно более скромные прогнозы. Более того, такие сопоставимо высокие темпы роста российского рекламного рынка были только в посткризисном 2021 году (+24%), а более высокие — лишь в очень далеком 2007 году (+31%)», — отметил вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов, его слова привели в пресс-службе.