Объем рынка рекламы в РФ в 2024 году вырос на 24%

«По итогам 2024 года объем российского рекламного рынка составил 904 млрд рублей, что на 24% превышает показатели предыдущего года», — сказали в пресс-службе.
Наибольший процентный рост в первом полугодии показал сегмент Out of Home (наружная реклама, классические рекламоносители и цифровые рекламоносители) — 45%. Высокую динамику также продемонстрировали видеореклама (+23%), аудиореклама (+22%) и реклама в интернет-сервисах (+22%). Рост отмечен и в издательском бизнесе (+6%).
«Если сравнивать сегменты по наибольшим объемам, по-прежнему лидирует реклама в интернет-сервисах, затраты на которую в январе-июне составили 470,2 млрд рублей. Также высоки остаются объемы видеорекламы — 284,8 млрд рублей и Out of Home — 97,1 млрд рублей. На издательский бизнес и аудиорекламу приходится 27 млрд рублей и 24,6 млрд рублей соответственно», — отметили в АКАР.
Также комитет по промоиндустрии АКАР подвел итоги развития промоиндустрии в России и оценил объем сегмента в 2024 году в 66,2 млрд рублей без НДС, динамика составила плюс 25%.
При этом российский рынок маркетинговых коммуникаций в 2024 году превысил сумму в 2,1 трлн рублей, что примерно на четверть больше, чем год назад. «Если высокие цифры роста рекламного рынка в 2023 году в какой-то степени можно было объяснять относительно низкой базой предыдущего кризисного 2022 года, то динамика в +24% в прошедшем году к очень успешному 2023 году не только порадовала всех нас, но отчасти удивила многих экспертов, дававших существенно более скромные прогнозы. Более того, такие сопоставимо высокие темпы роста российского рекламного рынка были только в посткризисном 2021 году (+24%), а более высокие — лишь в очень далеком 2007 году (+31%)», — отметил вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов, его слова привели в пресс-службе.
Абсолютный прирост рекламных бюджетов к предыдущему году в 2024 году также оказался рекордным: 173 млрд рублей против 169 млрд в 2023 году и 114 млрд в 2021 году, добавил Веселов.
Региональный рынок
Объем регионального рекламного рынка, куда не входит Москва, по пяти сегментам — видео, аудио, издательский бизнес, наружная реклама и интернет-сервисы — в 2024 году вырос на 16% — до 123,8 млрд рублей. При этом рекламные бюджеты на 15 крупнейших региональных рынках увеличились на 26% и составили 97,1 млрд рублей без учета НДС. Наибольший процентный рост отмечен в Ростове-на-Дону (+37%), Казани (+33%) и Челябинске (+32%).
«При этом в 2024 году на региональном рекламном рынке зафиксированы значительные изменения в расстановке сил. Если в 2023 году лидерами по объемам рекламных бюджетов были Санкт-Петербург (21,5 млрд рублей), Нижний Новгород (6,6 млрд рублей) и Екатеринбург (5,9 млрд рублей), то в 2024 году ситуация изменилась. Санкт-Петербург сохранил лидерство, увеличив объемы до 29,8 млрд рублей. На второе место вышел Екатеринбург с показателем 8,2 млрд рублей, а третью позицию заняла Казань, достигшая 7,4 млрд рублей благодаря высоким темпам роста и вытеснившая Нижний Новгород из тройки лидеров», — добавили в АКАР.
Кроме того, в связи с изменением сегментации рекламного рынка комиссия экспертов АКАР также пересчитала более ранние периоды, начиная с 2019 года и по настоящее время, по обновленной методике. Так, в 2023 году объем рекламных бюджетов в отдельных сегментах рекламного рынка составил 730,7 млрд рублей, в 2022-м — 561,6 млрд, в 2021-м — 597,7 млрд, в 2020-м — 483,5 млрд, а в 2019-м — 498,7 млрд.