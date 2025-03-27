НКР: рост зарплат в России в 2023—2024 годах стал рекордным за шесть лет

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Прошлогодние темпы роста зарплат были максимальными за последние 6 лет на фоне усиления конкуренции за потенциальных работников. В 2025 году рост оплаты труда замедлится, однако влияние ключевых факторов на рынок труда сохранится, сообщается в исследовании рейтингового агентства НКР.
«Зарплатный фонд, рассчитанный на основе данных ФНС, вырос на 27% в 2023 году и на 22% в 2024 году и достиг 64 трлн руб. Прошлогодние темпы роста были максимальными за последние 6 лет. В 2025 году НКР ожидает замедления роста оплаты труда, однако влияние ключевых факторов на рынок труда сохранится», — говорится в исследовании.
Согласно исследованию, зарплатный фонд, облагаемый по ставке 15%, в 2023—2024 годах увеличился в 2,5 раза с 2021 года и достиг 1,5 трлн руб. Но его доля в общем объеме выплат относительно стабильна и не превышает 2,5%.
Металлургия и машиностроение вошли в топ-5 отраслей по темпам роста зарплат. Помимо них, существенно выросли зарплаты в такси, общепите и строительстве — отраслях, столкнувшихся с наиболее значительным оттоком иностранной рабочей силы. В гостиничном секторе прирост также поддержало развитие внутреннего туризма. Финансовый сектор, несмотря на впечатляющий 25% прирост, не вошел в лидеры роста ФОТ.
Региональный разрез динамики зарплат повторяет отраслевой. Среди лидеров — промышленные регионы, в то время как столичная агломерация и Санкт-Петербург показали гораздо более скромные результаты. Аналитики поясняют, что отчасти это связано с эффектом высокой базы: зарплаты в этих регионах существенно выше средних по стране, и их повышение идет более медленными темпами. «Темпы прироста зарплат в 2023 году опережали среднестрановой показатель в 53 регионах. В 2024 году лишь 26 регионов продемонстрировали опережающую динамику», — указывается в исследовании.
По мнению НКР, определенную роль в динамике зарплат, помимо усилившейся конкуренции за сотрудников, сыграло ослабление рубля. «Сокращение долларового эквивалента рублевых зарплат снизило привлекательность российского рынка труда для рабочих из стран Средней Азии, экономики которых в значительно большей степени долларизированы по сравнению с РФ», — отмечают аналитики.
В результате рынки труда в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке стали более привлекательными по сравнению с российским, что создало дефицит кадров в ряде отраслей отечественной экономики.
К более фундаментальным факторам роста зарплат НКР относит влияние возрастной структуры трудоспособного населения России. Долгосрочное негативное влияние на рынок труда оказывает «демографическая яма» 1990-х годов. В настоящий момент в активную трудовую фазу вступает самое малочисленное поколение, родившееся в 1990-е годы и начале нулевых, что усиливает дефицит рабочей силы и конкуренцию работодателей за сотрудников в долгосрочной перспективе.