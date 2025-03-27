НКР: рост зарплат в России в 2023—2024 годах стал рекордным за шесть лет

Региональный разрез динамики зарплат повторяет отраслевой. Среди лидеров — промышленные регионы, в то время как столичная агломерация и Санкт-Петербург показали гораздо более скромные результаты. Аналитики поясняют, что отчасти это связано с эффектом высокой базы: зарплаты в этих регионах существенно выше средних по стране, и их повышение идет более медленными темпами. «Темпы прироста зарплат в 2023 году опережали среднестрановой показатель в 53 регионах. В 2024 году лишь 26 регионов продемонстрировали опережающую динамику», — указывается в исследовании.