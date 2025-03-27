Названы три главных фактора экономического роста России до 2035 года

Он сослался на данные Всемирного банка, по которым в 2023 году ВВП России на 56,9% был сформирован сектором услуг (включает торговлю, финансы, транспорт, IT, туризм, госуслуги, здравоохранение, образование и недвижимость). Скуйбеда подчеркнул, что рост этого сектора невозможен без квалифицированных кадров. При сохранении проблемы «утечки мозгов» инвестиции в технологии теряют эффективность, а опыт Южной Кореи (7% ВВП на образование) и Индии (7% ВВП от IT-экспорта к 2010 году) доказывает — ставка на образовательные реформы и цифровизацию дает быстрый экономический эффект, уточнил инвестор.