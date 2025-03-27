Назван самый дешевый чай в России

Рекомендуем покупать зеленый или черный листовой чай, более выгодные варианты в упаковке 100 граммов. Если нужен недорогой черный листовой чай, обратите внимание на чаи Краснодарского края. Это единственный регион в России, где выращивают чай в промышленных масштабах. Средняя его цена — от 100−150 рублей за 100 граммов, в зависимости от бренда и качества. Самые выгодные сорта зеленого листового чая производят в Китае и Индии, так как это крупнейшие экспортеры чая в мире. Его стоимость составляет от 100−150 рублей за 100 граммов", — отметила Колчина.