Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин сменил руководство «Российского экологического оператора»

Генеральным директором оператора стала Ирина Тарасова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин своим распоряжением назначил главу административного департамента Минсельхоза Ирину Тарасову гендиректором «Российского экологического оператора» (РЭО). Занимавший этот пост Денис Буцаев станет замминистра природных ресурсов и экологии, сообщает кабмин.

Тарасова — выпускница Московского банковского института и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). До назначения в РЭО работала в сфере финучета, а с 2018 года — в Минсельхозе.

Буцаев с небольшим перерывом возглавлял РЭО с момента основания компании. До этого он с 2013 года работал в различных структурах правительства Московской области.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана указом президента РФ в начале 2019 года для реализации реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Раньше в этой сфере работали преимущественно частные компании.