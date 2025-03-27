Мишустин сменил руководство «Российского экологического оператора»

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин своим распоряжением назначил главу административного департамента Минсельхоза Ирину Тарасову гендиректором «Российского экологического оператора» (РЭО). Занимавший этот пост Денис Буцаев станет замминистра природных ресурсов и экологии, сообщает кабмин.
Тарасова — выпускница Московского банковского института и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). До назначения в РЭО работала в сфере финучета, а с 2018 года — в Минсельхозе.
Буцаев с небольшим перерывом возглавлял РЭО с момента основания компании. До этого он с 2013 года работал в различных структурах правительства Московской области.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана указом президента РФ в начале 2019 года для реализации реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Раньше в этой сфере работали преимущественно частные компании.