Макростатистика. Ключевая ставка, инфляция
Недельная инфляция выросла, но остается более низкой, чем в предыдущие месяцы в условиях укрепления рубля. За прошедшую неделю (по состоянию на 24 марта) инфляция составила 0,12%, что соответствует 6,2% в пересчете на год (после коррекции на сезонность).
Для того чтобы делать выводы об устойчивости замедления роста цен необходим более длительный срок наблюдения за динамикой как самой инфляции, так и более широкого круга макропоказателей. В базовом сценарии ожидаем, что к снижению ключевой ставки Банк России сможет перейти в июле 2025 г.
Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Для сигнала регулятор использовал нетипичную формулировку, которая выглядит менее жесткой, чем в предыдущем пресс-релизе, но существенно более жесткой, чем нейтральная. Условия снижения ключевой ставки в пресс-релизе не обсуждаются, но сохранился акцент на возможности повышения ключевой ставки.
Банк России обозначил, что будет рассматривать вопрос о повышении ключевой ставки в том случае, если снижение инфляции не будет обеспечивать достижение целевого уровня. Возврат к цели регулятор по-прежнему ожидает в 2026 году.
Следующее заседание состоится 25 апреля, и в базовом сценарии мы ожидаем сохранение ключевой ставки на уровне 21%. В оптимистичном сценарии (с улучшением внешних условий и усилением позитива со стороны геополитики) не исключаем, что ключевая ставка может быть снижена. Также повышенное внимание сохранится к статистике по экономической активности, кредитованию, рынку труда, сбережениям.
Рубль
Рубль вновь перешел к укреплению в условиях позитивного геополитического фона. В течение прошлой недели официальный курс доллара США приближался к отметке 81,5 ₽, юаня — к уровню 11,2 ₽, но затем котировки иностранных валют несколько выросли. Курс доллара вблизи 85 ₽, курс юаня — около 11,6 ₽
Вероятно, крепкие позиции рубля по-прежнему объясняются состоянием платежного баланса и действиями нерезидентов. Санкции против финансового и нефтяного сектора, по-видимому, не привели к существенному сокращению притока валютной выручки. Импорт может быть низким как из-за сезонности, так и по причине усиления экспортного контроля в Китае, замедления роста экономической активности, выжидательной позиции бизнеса и потребителей в условиях геополитической неопределенности.
Банк России продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику, но вероятность снижения ключевой ставки в условиях заметного укрепления рубля и признаков охлаждения экономики становится все выше. Тем не менее процентные ставки остаются относительно высокими, что также поддерживает позиции национальной валюты.
На текущей неделе геополитические условия могут оставаться значимыми для российского валютного рынка, и волатильность, вероятно, останется высокой. Кроме того, дополнительно временному укреплению рубля может способствовать налоговый период.
Курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 81−87 ₽, юаня — в коридоре 11,2−12,0 ₽
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