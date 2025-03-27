Макростатистика. Ключевая ставка, инфляция

Недельная инфляция выросла, но остается более низкой, чем в предыдущие месяцы в условиях укрепления рубля. За прошедшую неделю (по состоянию на 24 марта) инфляция составила 0,12%, что соответствует 6,2% в пересчете на год (после коррекции на сезонность).



Для того чтобы делать выводы об устойчивости замедления роста цен необходим более длительный срок наблюдения за динамикой как самой инфляции, так и более широкого круга макропоказателей. В базовом сценарии ожидаем, что к снижению ключевой ставки Банк России сможет перейти в июле 2025 г.