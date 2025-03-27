Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение индекса Мосбиржи на 0,91%, до 3 177,82 пункта, индекса РТС — на 0,91%, до 1 166,4 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 3 109,25 пункта (-1,18%), индекс РТС находился на уровне 1 163,19 пункта (-1,18%).
Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 6,8 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,518 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.
К 10:04 мск юань замедлил рост и находился на отметке в 11,499 рубля (+4,95 копейки).