Каким будет курс рубля 28 марта 2025 года: прогноз эксперта

Рубль сегодня предпринимал попытки укрепления, юань снижался в направлении 11,3, доллар на межбанке уходил ниже 84. Характер курсовых движений указывал на финальные аккорды поддержки со стороны налогового периода. Уже завтра этот фактор прекратит действие. Вместе с тем, рублевые активы в целом были под давлением — нес потери рынок акций, снижался индекс гособлигаций. Геополитическая неопределенность дает о себе знать, и если информационная пауза продолжится, то с окончанием налогового периода рубль утратит часть позиций. В пятницу ждем юань на уровне 11,3−11,8, доллар 83,5−85,5.