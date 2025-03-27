Каким будет курс рубля 28 марта 2025 года: прогноз эксперта

Над мировыми площадками довлеют перспективы эскалации тарифного противостояния. Оценка ВВП США в 4 кв. 2024 г. пересмотрена в сторону повышения — до 2,4% кв./кв. с 2,3%.
В конце недели выйдут февральские данные по расходам американских потребителей. На российском рынке отчетность по МСФО за прошлый год завтра представит ЭЛ5-Энерго (Энел Россия).
С учетом приближения выходных динамика рынка в пятницу может быть слабой, конечно, если не появится позитивных геополитических новостей. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 марта — 3050−3175 п.
Рубль сегодня предпринимал попытки укрепления, юань снижался в направлении 11,3, доллар на межбанке уходил ниже 84. Характер курсовых движений указывал на финальные аккорды поддержки со стороны налогового периода. Уже завтра этот фактор прекратит действие. Вместе с тем, рублевые активы в целом были под давлением — нес потери рынок акций, снижался индекс гособлигаций. Геополитическая неопределенность дает о себе знать, и если информационная пауза продолжится, то с окончанием налогового периода рубль утратит часть позиций. В пятницу ждем юань на уровне 11,3−11,8, доллар 83,5−85,5.
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