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Каким будет курс рубля 28 марта 2025 года: прогноз эксперта

Рынок акций сегодня был во власти продаж, не устоял уровень 3100 п. отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Бенчмарк опустился к уровням первой половины февраля. Среди причин волны фиксации прибыли — информационное затишье в геополитике, новостной фон вокруг основателя «Русагро», вышедшие накануне данные Росстата о возобновлении роста недельной инфляции.

Над мировыми площадками довлеют перспективы эскалации тарифного противостояния. Оценка ВВП США в 4 кв. 2024 г. пересмотрена в сторону повышения — до 2,4% кв./кв. с 2,3%.

В конце недели выйдут февральские данные по расходам американских потребителей. На российском рынке отчетность по МСФО за прошлый год завтра представит ЭЛ5-Энерго (Энел Россия).

С учетом приближения выходных динамика рынка в пятницу может быть слабой, конечно, если не появится позитивных геополитических новостей. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 марта — 3050−3175 п.

Рубль сегодня предпринимал попытки укрепления, юань снижался в направлении 11,3, доллар на межбанке уходил ниже 84. Характер курсовых движений указывал на финальные аккорды поддержки со стороны налогового периода. Уже завтра этот фактор прекратит действие. Вместе с тем, рублевые активы в целом были под давлением — нес потери рынок акций, снижался индекс гособлигаций. Геополитическая неопределенность дает о себе знать, и если информационная пауза продолжится, то с окончанием налогового периода рубль утратит часть позиций. В пятницу ждем юань на уровне 11,3−11,8, доллар 83,5−85,5.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.