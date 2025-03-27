Канадский премьер пообещал скорый ответ на «атаку» Трампа и возможные пошлины

Карни назвал действия Трампа «прямой атакой» и сообщил журналистам, что в четверг созовет заседание кабинета министров, чтобы принять решение о мерах реагирования.
На вопрос о том, когда Канада отреагирует, Карни ответил: «Это произойдет скоро… у нас есть варианты. Мы можем ввести ответные пошлины». Он не стал вдаваться в подробности.
Канада уже объявила о пакете ответных мер в виде тарифов на общую сумму 155 млрд канадских долл, которые будут вводиться поэтапно в зависимости от действий Трампа, сообщает Reuters.
Как говорится в материале агентства, Карни уже провел переговоры с премьер-министром Онтарио Дугом Фордом, который ранее заявил журналистам, что «мы сделаем всё возможное, чтобы причинить как можно больше боли американскому народу, не причиняя боли канадскому населению».
Онтарио, самая густонаселенная провинция Канады, является родиной ее автомобильной промышленности.
«У нас есть два варианта: либо мы сдадимся как страна, и он пройдётся по нам раз 15 и получит то, что хочет, либо мы почувствуем легкую боль и будем сражаться так, как никогда раньше. Я предпочитаю последнее — я верю в борьбу», — сказал глава Онтарио.