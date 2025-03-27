Канадский премьер пообещал скорый ответ на «атаку» Трампа и возможные пошлины

«У нас есть два варианта: либо мы сдадимся как страна, и он пройдётся по нам раз 15 и получит то, что хочет, либо мы почувствуем легкую боль и будем сражаться так, как никогда раньше. Я предпочитаю последнее — я верю в борьбу», — сказал глава Онтарио.