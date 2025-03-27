Каким будет курс рубля 27 марта 2025 года: прогноз эксперта

Рубль сегодня пытался укрепляться, биржевой юань отметился у 11,45, доллар на межбанке опускался к 83,6 ₽ Отчасти на динамике курса мог сказаться фактор налогового периода, пик которого придется на 28 марта, отчасти рублевым активам могли придать сил позитивные сигналы по итогам вчерашних переговоров РФ и США. В целом же пока можно констатировать, что поддержка со стороны налогового периода выражена слабо, что может указывать на активный спрос на иностранную валюту и высокие шансы на ускорение рублевого снижения в первых числах апреля. А в ближайшие сессии ждем юань на уровне 11,3−11,8, доллар — 83,5−85,5 рублей.