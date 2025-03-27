Каким будет курс рубля 27 марта 2025 года: прогноз эксперта

Однако в течение торгового дня бенчмарк растерял все достигнутое преимущество и начал сваливаться в минус. На смену эмоциям пришла взвешенная оценка: речь идет пока лишь об обсуждении санкционного смягчения, для более уверенных покупок инвесторам нужно что-то более конкретное, чем риторика.
На мировых рынках день выдался спокойным, в Китае и Европе торги в основном шли в нейтральном ключе. Предварительная статистика по базовым заказам на товары длительного пользования в США вышла ощутимо лучше прогнозов аналитиков.
Из статистики четверга выделим оценку американского ВВП за 4 кв. 2024 г. На российском рынке завтра состоится пресс-конференция зампреда ЦБ Алексея Заботкина по обследованию финансов домохозяйств. Акционеры Черкизово в этот день на общем собрании обсудят вопрос дивидендных выплат, совет директоров Novabev Group решит по дивидендам за 2024 год, а X5 проведет День инвестора в Москве.
Отчасти на ближайшей динамике отечественного рынка могут отразиться публикуемые сегодня вечером данные Росстата по недельному темпу роста потребительских цен. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 марта — 3125−3255 п.
Рубль сегодня пытался укрепляться, биржевой юань отметился у 11,45, доллар на межбанке опускался к 83,6 ₽ Отчасти на динамике курса мог сказаться фактор налогового периода, пик которого придется на 28 марта, отчасти рублевым активам могли придать сил позитивные сигналы по итогам вчерашних переговоров РФ и США. В целом же пока можно констатировать, что поддержка со стороны налогового периода выражена слабо, что может указывать на активный спрос на иностранную валюту и высокие шансы на ускорение рублевого снижения в первых числах апреля. А в ближайшие сессии ждем юань на уровне 11,3−11,8, доллар — 83,5−85,5 рублей.
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