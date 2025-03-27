Итальянская компания Ariston решила продолжить работать в РФ

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия при возвращении иностранного бизнеса будет руководствоваться только своими национальными интересами. Все решения по допуску к отечественному рынку будут приниматься специальной комиссией, приоритет при этом будут иметь те организации, которые не заявляли об уходе из РФ и продолжали работу через своих «дочек».