Итальянская компания Ariston решила продолжить работать в РФ

Ariston захотел вернуться в Россию после того, как президент страны Владимир Путин отменил решение о передаче российского юрлица компании под временное управление «Газпром бытовые системы» («дочка Газпрома»), которое ввел два года назад. Итальянский производитель поприветствовал нововведения и заявил, что продолжит работу в стране, соблюдая все действующие санкции.
«Мы считаем, что это (отмена решения) отражает высокую оценку десятилетий добросовестных инвестиций и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании», — добавили в Ariston.
Аристон Термо Русь, дочерняя структура итальянской компании, была зарегистрирована в 2002 году в Ленинградской области. Она занимается производством бытовых электрических приборов и реализацией приобретенных устройств.
В 2024 году выручка Аристон Термо Русь год к году снизилась на на 6%, до ₽8,9 млрд, чистая прибыль при этом увеличилась в девять раз, до ₽292 млн.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия при возвращении иностранного бизнеса будет руководствоваться только своими национальными интересами. Все решения по допуску к отечественному рынку будут приниматься специальной комиссией, приоритет при этом будут иметь те организации, которые не заявляли об уходе из РФ и продолжали работу через своих «дочек».