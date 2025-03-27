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Итальянская компания Ariston решила продолжить работать в РФ

Производитель водонагревателей из Италии Ariston намерен продолжить работать в России и вновь начать сотрудничать с местной «дочкой».

Источник: Market Power

Ariston захотел вернуться в Россию после того, как президент страны Владимир Путин отменил решение о передаче российского юрлица компании под временное управление «Газпром бытовые системы» («дочка Газпрома»), которое ввел два года назад. Итальянский производитель поприветствовал нововведения и заявил, что продолжит работу в стране, соблюдая все действующие санкции.

«Мы считаем, что это (отмена решения) отражает высокую оценку десятилетий добросовестных инвестиций и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании», — добавили в Ariston.

Аристон Термо Русь, дочерняя структура итальянской компании, была зарегистрирована в 2002 году в Ленинградской области. Она занимается производством бытовых электрических приборов и реализацией приобретенных устройств.

В 2024 году выручка Аристон Термо Русь год к году снизилась на на 6%, до ₽8,9 млрд, чистая прибыль при этом увеличилась в девять раз, до ₽292 млн.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия при возвращении иностранного бизнеса будет руководствоваться только своими национальными интересами. Все решения по допуску к отечественному рынку будут приниматься специальной комиссией, приоритет при этом будут иметь те организации, которые не заявляли об уходе из РФ и продолжали работу через своих «дочек».