FT: европейские нефтетрейдеры оценили возвращение России на рынок

«На самом деле мы думаем, что это произойдет через год или два, и поэтому в организации нет беспокойства по поводу готовности или подготовки к этому, но, конечно, я могу ошибаться, и это может произойти немного быстрее, чем мы предполагали,» — отметил в интервью изданию исполнительный директор Vitol Рассел Харди.
После того как европейские нефтетрейдеры, включая Vitol, Trafigura и Gunvor, прекратили торговлю российской нефтью после начала СВО, Москва была вынуждена прибегнуть к услугам новых посредников для доставки топлива покупателям в Азию, Африку и на Ближний Восток.
«Очевидно, что теперь у них есть свои способы и собственная контролируемая система для доставки нефти на рынки, — отметил в интервью Financial Times Турбьёрн Тёрнквист, исполнительный директор и основатель Gunvor. — Я подозреваю, что они не вернутся к тому, что делали раньше… и не оставят всю транспортировку и весь маркетинг в руках трейдеров».
Прогноз Gunvor, одной из крупнейших компаний по транспортировке российской нефти до начала СВО, повышает вероятность возобновления борьбы за рынки Москвы между торговыми гигантами Европы и группами, в основном из Дубая и Гонконга, которые обслуживали страну с 2022 года, говорится в материале агентства.
Gunvor Group основана в 2000 году Торбьорном Торнквистом и Геннадием Тимченко. О своем решении выйти из российских активов компания объявила в октябре 2014 года. В апреле 2015-го Gunvor сообщила о продаже первого российского актива — доли в 30% в угольной компании «Колмар» в Якутии.