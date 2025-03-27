FT: европейские нефтетрейдеры оценили возвращение России на рынок

После того как европейские нефтетрейдеры, включая Vitol, Trafigura и Gunvor, прекратили торговлю российской нефтью после начала СВО, Москва была вынуждена прибегнуть к услугам новых посредников для доставки топлива покупателям в Азию, Африку и на Ближний Восток.



«Очевидно, что теперь у них есть свои способы и собственная контролируемая система для доставки нефти на рынки, — отметил в интервью Financial Times Турбьёрн Тёрнквист, исполнительный директор и основатель Gunvor. — Я подозреваю, что они не вернутся к тому, что делали раньше… и не оставят всю транспортировку и весь маркетинг в руках трейдеров».