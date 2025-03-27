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FT: европейские нефтетрейдеры оценили возвращение России на рынок

Руководители Vitol, Trafigura и Gunvor заявили, что, вероятно, вернутся к торговле российской нефтью, если санкции будут отменены, но предупредили, что на это может потребоваться время, сообщает Financial Times.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«На самом деле мы думаем, что это произойдет через год или два, и поэтому в организации нет беспокойства по поводу готовности или подготовки к этому, но, конечно, я могу ошибаться, и это может произойти немного быстрее, чем мы предполагали,» — отметил в интервью изданию исполнительный директор Vitol Рассел Харди.

После того как европейские нефтетрейдеры, включая Vitol, Trafigura и Gunvor, прекратили торговлю российской нефтью после начала СВО, Москва была вынуждена прибегнуть к услугам новых посредников для доставки топлива покупателям в Азию, Африку и на Ближний Восток.

«Очевидно, что теперь у них есть свои способы и собственная контролируемая система для доставки нефти на рынки, — отметил в интервью Financial Times Турбьёрн Тёрнквист, исполнительный директор и основатель Gunvor. — Я подозреваю, что они не вернутся к тому, что делали раньше… и не оставят всю транспортировку и весь маркетинг в руках трейдеров».

Прогноз Gunvor, одной из крупнейших компаний по транспортировке российской нефти до начала СВО, повышает вероятность возобновления борьбы за рынки Москвы между торговыми гигантами Европы и группами, в основном из Дубая и Гонконга, которые обслуживали страну с 2022 года, говорится в материале агентства.

Gunvor Group основана в 2000 году Торбьорном Торнквистом и Геннадием Тимченко. О своем решении выйти из российских активов компания объявила в октябре 2014 года. В апреле 2015-го Gunvor сообщила о продаже первого российского актива — доли в 30% в угольной компании «Колмар» в Якутии.