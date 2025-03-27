Первая просадка за 1,5 месяца

Краткосрочный взгляд. Из-за отсутствия геополитических новостей, рынок, вероятно, постепенно начинает переоценку с учетом изменения внешних фундаментальных факторов. Однако этот процесс может снова остановиться при объявлении нового раунда переговоров или встречи лидеров США и России. В любом случае прежде чем переходить к серьезным тенденциям в ту или иную сторону, рынку нужна геополитическая определенность.
Вчера. В среду Индекс МосБиржи упал на 1,66% с учетом вечерних торговых сессий. Это самое сильное снижение с 27 февраля, которое практически равномерно растянулось на весь день. Данные по недельной инфляции слегка усугубили положение рынка: цифры оказались хуже представленных на прошлой неделе. В США фондовые индексы тоже закрылись в минусе: S&P 500 снизился на 1,12%, Nasdaq Composite опустился на 2,04%, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,31%. Падение вызвали заявления президента Трампа о введении 25%-ной пошлины на все иностранные автомобили.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.