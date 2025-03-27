Первая просадка за 1,5 месяца

Вчера. В среду Индекс МосБиржи упал на 1,66% с учетом вечерних торговых сессий. Это самое сильное снижение с 27 февраля, которое практически равномерно растянулось на весь день. Данные по недельной инфляции слегка усугубили положение рынка: цифры оказались хуже представленных на прошлой неделе. В США фондовые индексы тоже закрылись в минусе: S&P 500 снизился на 1,12%, Nasdaq Composite опустился на 2,04%, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,31%. Падение вызвали заявления президента Трампа о введении 25%-ной пошлины на все иностранные автомобили.