Euractiv: ЕС не намерен разрешать подключение РФ к SWIFT

По его данным, американской администрации потребуется согласие Брюсселя, чтобы отменить любые антироссийские санкции с целью запустить работу соглашения о прекращении огня в Черном море, а добиться его может быть затруднительно. «Все пока что анализируют, что это значит или может значить. Но на данный момент это заявление [о договоренностях РФ и США], к которому мы не имеем никакого отношения. До следующего продления санкций (в июле 2025 года — прим. ТАСС) ничего не изменится, и мы работаем над тем, чтобы ничего не изменилось, потому что не изменилась ни сама Россия, ни ее цели», — сказал порталу неназванный дипломат ЕС. Представитель Еврокомиссии уточнил, что основным предлогом для пересмотра санкционного режима ЕС по-прежнему считает прекращение специальной военной операции на Украине и полный вывод российских войск с территорий, которые Запад считает украинскими.