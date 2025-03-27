EUobserver: импорт российского СПГ в ЕС вырос на 18% в 2024 году

По ее информации, общий спрос на газ в ЕС почти не изменился. Отмечается, что, в частности, Чехия имеет меньше возможностей для диверсификации поставок газа, чем Франция и Италия. Как пишет портал, только в 2024 году ЕС закупил российского ископаемого топлива на €21,9 млрд, что превышает сумму финансовой помощи ЕС Украине в размере €18,7 млрд.