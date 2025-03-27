EUobserver: импорт российского СПГ в ЕС вырос на 18% в 2024 году

БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС вырос на 18% в 2024 году, основными странами, увеличившими закупки, стали Италия, Франция и Чехия. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на данные консалтинговой компании Ember.
По ее информации, общий спрос на газ в ЕС почти не изменился. Отмечается, что, в частности, Чехия имеет меньше возможностей для диверсификации поставок газа, чем Франция и Италия. Как пишет портал, только в 2024 году ЕС закупил российского ископаемого топлива на €21,9 млрд, что превышает сумму финансовой помощи ЕС Украине в размере €18,7 млрд.
Согласно опубликованным 19 марта данным Евростата и подсчетам ТАСС, ЕС в январе закупил российский трубопроводный газ на €833 млн, а сжиженный природный газ — на €1,07 млрд. Суммарные закупки в €1,9 млрд стали максимальными за два года. Сейчас газопровод «Турецкий поток» остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении.