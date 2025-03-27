Эксперт объяснила, как расширение семейной ипотеки повлияет на рынок недвижимости

«Расширение программы семейной ипотеки на вторичный рынок заметного влияния не окажет, поскольку сами по себе размеры этой программы в сравнении с общим объемом рынка не являются существенными», — отметила она.
При этом, по словам эксперта, косвенно расширение программы может поддержать замедлившийся первичный рынок. Дело в том, что средства, полученные продавцами вторичного жилья, в большинстве случаев будут направлены на приобретение новостроек.
Ирина Зырянова добавила, что решение по семейной ипотеке вряд ли приведет к росту стоимости квадратного метра. «Сейчас мы находимся в стадии “рынка покупателя”, конкуренция среди продавцов достаточно высокая, и такая ситуация не создает предпосылок для роста цен», — пояснила она.
В первую очередь расширение программы будет способствовать росту количества сделок и общему оживлению рынка, заключила Ирина Зырянова.
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