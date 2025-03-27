Эксперт объяснила, как расширение семейной ипотеки повлияет на рынок недвижимости

Ирина Зырянова добавила, что решение по семейной ипотеке вряд ли приведет к росту стоимости квадратного метра. «Сейчас мы находимся в стадии “рынка покупателя”, конкуренция среди продавцов достаточно высокая, и такая ситуация не создает предпосылок для роста цен», — пояснила она.