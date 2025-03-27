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Эксперт объяснила, как расширение семейной ипотеки повлияет на рынок недвижимости

С 1 апреля программу семейной ипотеки расширят на вторичное жилье. О том, как такое изменение повлияет на рынок недвижимости в России, Финансам Mail рассказала Ирина Зырянова, вице-президент Российской Гильдии Риэлторов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Расширение программы семейной ипотеки на вторичный рынок заметного влияния не окажет, поскольку сами по себе размеры этой программы в сравнении с общим объемом рынка не являются существенными», — отметила она.

При этом, по словам эксперта, косвенно расширение программы может поддержать замедлившийся первичный рынок. Дело в том, что средства, полученные продавцами вторичного жилья, в большинстве случаев будут направлены на приобретение новостроек.

Ирина Зырянова добавила, что решение по семейной ипотеке вряд ли приведет к росту стоимости квадратного метра. «Сейчас мы находимся в стадии “рынка покупателя”, конкуренция среди продавцов достаточно высокая, и такая ситуация не создает предпосылок для роста цен», — пояснила она.

В первую очередь расширение программы будет способствовать росту количества сделок и общему оживлению рынка, заключила Ирина Зырянова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».