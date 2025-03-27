Экономист перечислил товары, которые продолжают дорожать

Эксперт также отметил, что к концу 2024 года цены на смартфоны увеличились почти на 15%, что немного выше инфляции. Он добавил, что «из-за санкций поставки стали дороже, а маршруты — длиннее». Влияние на стоимость техники, в первую очередь, оказали валютные колебания и повышение расходов на транспортировку.