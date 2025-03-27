Экономист перечислил товары, которые продолжают дорожать

В марте наблюдается рост цен на технику, включая смартфоны и телевизоры, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
По мнению специалиста, основное влияние на стоимость товаров оказывают колебания валют и удорожание перевозок. Он подчеркнул, что рост цен связан с санкциями, в результате которых поставки подорожали, а маршруты удлиннились.
Эксперт также отметил, что к концу 2024 года цены на смартфоны увеличились почти на 15%, что немного выше инфляции. Он добавил, что «из-за санкций поставки стали дороже, а маршруты — длиннее». Влияние на стоимость техники, в первую очередь, оказали валютные колебания и повышение расходов на транспортировку.
«Инфляция, по данным Росстата, в РФ с 14 по 20 марта составила 0,1%. Цены на смартфоны за неделю с 14 по 20 марта выросли в России на 0,9%, на телевизоры — на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, можно сделать вывод, что цены растут в пределах инфляции», — заключил Щербаченко.
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