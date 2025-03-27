Что такое ГК «Русагро»

Компания основана в 1995 году экс-сенатором Вадимом Мошковичем. В 2003 году преобразована в холдинг. «Русагро» — один из крупнейших российских производителей масложировой продукции, сахара и мяса. Портфель брендов включает марки «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Русский сахар», «Чайкофский», «Слово мясника», «Ряба», «Готовим дома» и пр. Также группа выращивает зерновые, масличные, сахарную свеклу. Земельный банк группы — 707 тыс. га.