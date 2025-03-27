Что происходит на российском рынке российском акций и облигаций 27 марта

Акции
Российский рынок продолжает находиться под давлением, а индекс Мосбиржи снижается на 1,2%. На динамику котировок оказывают влияние негативные триггеры в отдельных компаниях, а также отсутствие реальных действий в части геополитики. Рынок может подбодрить реальная частичная отмена санкционных ограничений. В фокусе инвесторов остается публикация финансовых отчетов эмитентов.
Индекс Мосбиржи — 3106 бп.
Долларовый индекс РТС — 1162 бп.
Ключевые события.
ВТБ (VTBR) благодаря росту комиссионных и доходов от операций с ценными бумагами увеличил чистую прибыль по МСФО за два месяца на 26,4%, до 77,5 млрд руб. ROA составил 1,3%, а ROE — 17,8%. 28 апреля набсовет ВТБ может рассмотреть вопрос о дивидендах.
СД НоваБев (BELU) по итогам 2024 года рекомендовал финальные дивиденды в размере 25 рублей на акцию. В 2024 году акционеры уже получали 12,5 рублей промежуточных дивидендов.
ЭсЭфАй (SFIN), согласно отчету по МСФО за 2024 год, увеличила общий доход от операционной деятельности и финансовый доход на 23,9%, а чистую прибыль на 18%, до 22,9 млрд руб.
Облигации
Долговой рынок под давлением, а индекс RGBI уходит ниже 110 пунктов.
На локальном рынке Банк России опубликует отчет о развитии банковского сектора РФ за февраль, которые содержат, в частности, данные по темпам кредитования. Кроме этого, в фокусе инвесторов на локальном рынке по-прежнему остаются данные по инфляции и результаты аукционов по размещению ОФЗ. На текущий момент сохраняются основные проинфляционные факторы (бюджетная политика, состояние экономики и рынка труда, повышенные инфляционные ожидания и др.).
ОФЗ с коротким сроком погашения продолжают давать более высокую доходность, которая составляет 17,71%. На горизонте 10 лет доходности государственных облигаций составляют 14,96%. Ставки денежного рынка на горизонте трех месяцев составляют 21,37%.
Минфин продолжает занимать на внутреннем рынке. Начало года для него, с точки зрения объемов размещения ОФЗ, выглядит успешно. На неделе ведомство разместило два классических выпуска: ОФЗ 26218 с погашением в 2031 году и доходностью 15,33%, в который было привлечено 9,702 млрд руб., и ОФЗ 26240 с погашением в 2036 году и доходностью 15,15%, в который было привлечено 19,466 млрд руб.
Объем размещений с начала года уже превысил квартальный план.
Нефть
Brent снижается, а котировка находится на уровне $73,6 за баррель.
3 марта ОПЕК+ объявила, что всё-таки начнёт постепенно увеличивать добычу с апреля. К концу 2025 года рост относительно мартовских квот должен составить 1,1 млн баррелей в сутки. В среднегодовом выражении это будет означать прибавку 0,4 млн б/с к средним объемам добычи в прошлом году. В совокупности с ожидаемыми 1,5 млн баррелей в сутки добычи вне ОПЕК+ и умеренным прогнозом роста спроса в 1,3 млн баррелей в сутки планируемый рост добычи ОПЕК+ может привести к переизбытку в 0,6 млн б/с на рынке, что окажет давление на цены.
Дисконт марки Urals за месяц вырос в среднем до $14,8 за баррель против январских $13,1 за баррель. Как и ожидалось, такой рост — весьма умеренный. Текущие значения не превышают средних за прошлый год. Дисконт на марку ESPO вырос до $8,6 за баррель с $7,4 в январе, при том что еще в начале года дисконты были ближе к $1. Причина столь резкого роста в том, что существенная часть флота, работающего из порта Козьмино, подпала под санкции, и ставки фрахта на оставшихся судах заметно подросли. Однако мы думаем, что перекос достаточно быстро скорректируется с приходом новых танкеров на более выгодное направление.
Сланцевые производители США начнут корректировать вниз планы по добыче, если нефть задержится ниже отметки в $68−70 за баррель, а это поддержит рынок. Вряд ли такой низкий уровень цен устроит членов ОПЕК+, которые неоднократно демонстрировали свою приверженность сбалансированному подходу и в последнем коммюнике также подчеркнули готовность корректировать планы, исходя из рыночных реалий. Фактором неопределенности со знаком «+» остается возможность более жестких санкций против Ирана и Венесуэлы со стороны США.
Прогноз цен в 2025 году — диапазон $75/бар. Вероятность длительной просадки ниже $65−70 за баррель — низкая.
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