Что происходит на российском рынке российском акций и облигаций 27 марта

Дисконт марки Urals за месяц вырос в среднем до $14,8 за баррель против январских $13,1 за баррель. Как и ожидалось, такой рост — весьма умеренный. Текущие значения не превышают средних за прошлый год. Дисконт на марку ESPO вырос до $8,6 за баррель с $7,4 в январе, при том что еще в начале года дисконты были ближе к $1. Причина столь резкого роста в том, что существенная часть флота, работающего из порта Козьмино, подпала под санкции, и ставки фрахта на оставшихся судах заметно подросли. Однако мы думаем, что перекос достаточно быстро скорректируется с приходом новых танкеров на более выгодное направление.