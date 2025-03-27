Бонусы победили инфляцию. Вознаграждения на Уолл-стрит показали рекордный рост

По данным управления по финансовому контролю штата Нью-Йорк, по итогам прошлого года американские банки выделили на бонусы для своих сотрудников в общей сложности $47,5 млрд, что на 34% больше, чем годом ранее.
Средний годовой бонус в банках составил $244,7 тыс.— это на 31,5% больше, чем в 2023 году.
Показатели 2024 года стали рекордными за все время подобных подсчетов, которые ведутся в США с 1987 года. Американские СМИ подсчитали, что средний бонус на Уолл-стрит в четыре раза превысил среднюю зарплату в США — $62 тыс. ($5166 в месяц) и втрое — медианный годовой доход домохозяйства — $80,6 тыс.
Эксперты объясняют резкий рост вознаграждений в банковском секторе благоприятной рыночной конъюнктурой в США в прошлом году, позволившей банкам нарастить свою прибыль. В 2024 году банки получили совокупную чистую прибыль в размере $268 млрд, что на 5,6% больше, чем в 2023 году.
Выросла и занятость: по итогам прошлого года в американских банках работало в общей сложности 201,5 тыс. человек — рекордный показатель за последние 30 лет.
Положительная рыночная конъюнктура позволила направить дополнительные средства не только на бонусы, но и на выплаты дивидендов. По данным S&P, в конце прошлого года дивиденды в США показали рост на 9,7% по сравнению с 2023 годом, до $71,4 млрд.
Власти отмечают, что рост бонусов на Уолл-стрит даст в бюджет и больше налогов — по данным управления по финансовому контролю штата Нью-Йорк, налоговые поступления только от банковских вознаграждений составят $600 млн, что почти вдвое больше, чем годом ранее. При этом сейчас очень сложно прогнозировать динамику бонусов на текущий год. «Растущая неопределенность в экономике и изменения федерального регулирования затрудняют прогнозы», — отметил глава управления Томас Динаполи.