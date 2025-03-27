Бонусы победили инфляцию. Вознаграждения на Уолл-стрит показали рекордный рост

По итогам прошлого года бонусы в американских банках показали рекордный рост за всю историю — на 32%. Средний бонус составил $244,7 тыс., что в четыре раза превысило среднюю зарплату в США и почти в десять раз — уровень годовой инфляции (2,9%). Эксперты объясняют стремительный рост вознаграждений высокими прибылями, которые банки получили благодаря хорошей рыночной конъюнктуре на биржах. Это позволило банкам направить дополнительные средства на бонусы для сотрудников и дивиденды для акционеров.